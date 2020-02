Actor William Levy quedó impresionado con Yahaira Plasencia

La salsera peruana Yahaira Plascencia dejó impresionado a más de uno con el vestido negro que lució en la alfombra roja de ‘Premios lo nuestro 2020’, incluido a uno de los actores más codiciados, el cubano William Levy, quien se habría rendido ante la belleza de la peruana.

El programa ‘Válgame’ fue el encargado de poner en evidencia el ‘me gusta’ del actor extranjero en la foto que colgó la ‘amiga’ de Jefferson Farfán luciendo esta ceñida prenda en Instagram. Este hecho causó histeria entre las conductoras de Latina, quienes al principio dudaron de la veracidad de la cuenta de Instagram.

Recordemos que el ‘outfit’ de la intérprete de ‘Y le dije no’ llamó la atención de los presentes y de la prensa, tanto que la ha llevado a ser incluida en la lista de las mejor vestidas de la noche de la revista ‘People’.

“Regia lució la cantante peruana con este ceñido vestido negro de lentejuelas con transparencias en los laterales”, se lee en la publicación que hizo la revista extranjera sobre la cantante peruana.

Cabe resaltar que meses atrás la cantante confesó que William Levy es su amor platónico. “Es mi amor imposible (…) No creo en amor a primera vista, pero si lo veo a William Levy todo cambia. Si estuviera en un concierto, me bajaría después del show y le pediría una foto, con mucho respeto”, sostuvo la salsera en ese entonces, pero estamos seguros que esto no le gustará nadita a su amigo Jefferson Farfán.