Actor Idris Elba se contagió de coronavirus

El actor británico Idris Elba informó que dio positivo a una prueba de coronavirus (COVID-19). A través de redes sociales, el actor, conocido por protagonizar ‘Titanes del Pacífico’ y ‘Hobbs & Shaw’ dio la noticia en redes sociales y pidió a la gente quedarse en casa. Asimismo, subrayó que no ha presentado síntomas, pero ya está aislado.

“Esta mañana obtuve resultados positivos para COVID-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus”, escribió.

El actor explicó que se hizo la prueba “porque me di cuenta de que estaba expuesto a alguien que también había dado positivo”. Ante ello, se realizó el estudio y dio positivo, por lo que se puso en cuarentena.

“Mantener la distancia”

Finalmente, Elba instó a sus seguidores a “pensar realmente en el distanciamiento social” y lavarse las manos con frecuencia.

“Más allá de eso, hay personas por ahí que no muestran síntomas y que pueden propagarlo fácilmente, ¿de acuerdo? Así que ahora es el momento real para estar realmente vigilantes sobre lavarse las manos y mantener la distancia”, dijo.

Elba se suma a la lista de infectados por el coronavirus luego de su propagación en las últimas semanas por todo el mundo y a la lista de celebridades que también han sido expuestos; entre ellos, la actriz y modelo ucraniana, Olga Kurylenko y el actor Tom Hanks y su esposa, la también actriz Rita Wilson.