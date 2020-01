Un caso de acoso sexual viralizó en las redes sociales por una joven que grabó al anciano sentado al costado suyo dentro de un vehículo de transporte público, mientras se masturbaba sin descaro alguno.

El hombre aún no es identificado pero no tuvo reparo en sacar su miembro para acosar a la mujer durante 30 minutos. La víctima hizo público del delito que sucedió cuando iba de retorno a su casa.

“No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, escribió la víctima junto al video publicado.

Luego del repugnante hecho, el hombre logró bajar del bus sin ningún retenimiento, pese a los reclamos de la chica. “¡Es horrible que pase situaciones como esta a plena luz del día!”, escribió la joven indignada.

“No tenemos idea de quién es este tipo asqueroso. Da un miedo inmenso pensar que puede seguir haciéndolo en otros buses con otras mujeres o niñas”, alertó una amiga de la denunciante.

Por otro lado, el Ministerio de la Mujer se contactó con las víctimas para hallar la identificación del hombre y capturarlo.