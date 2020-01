Acoso sexual: anciano que se masturbó junto a una universitaria fugó del país

El anciano que fue grabado mientras se masturbaba al lado de una estudiante en un bus, identificado como Jorge Arnaldo Osorio Carrillo de 84 años, quien fue denunciado, se fugó del Perú.

El hecho ocurrió el 6 de enero. La víctima lo denunció con un video de prueba difundido en las redes sociales. El registro migratorio indica que el 7 de enero salió en un vuelo hacia Estados Unidos y recién hoy la Policía Nacional lo identificó e instó al Ministerio Público que solicite su captura.

Cabe recalcar que el agresor era un efectivo que se retiró hace más de 50 años de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, contó la víctima.