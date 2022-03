Acción Popular tiene la posición clara de que no debe darse la vacancia presidencial, dice Ilich López

En entrevista con Exitosa, el congresista de Acción Popular (AP), Ilich López, informó este jueves que su bancada actualmente considera inoportuna una vacancia contra el presidente Pedro Castillo, en el marco de la eventual admisión a debate de la moción de destitución presidencial en el Pleno del Congreso.





También te puede interesar: Castillo había aceptado nombrar a Óscar Maúrtua como premier, pero luego “todo quedó en nada”

El legislador acciopopulista negó haber recibido presiones de su correligionaria y titular del Parlamento, María del Carmen Alva, para votar a favor de la vacancia presidencial, como sí lo denunció Darwin Espinoza, otro miembro de su bancada.





“Él [Darwin Espinoza] tendrá que responder al respecto. Particularmente, yo no he conversado en ese sentido con Maricarmen. Lo que sí he conversado con ella es que en alguna oportunidad se pongan a debate temas importantísimos que necesita el país, y que no se deje de llevar por un sector del Congreso, sino que sea la presidenta de todos los congresistas“, declaró en nuestro medio.

Si bien dijo que esta situación generaría opiniones divididas, dejó en claro que desde Acción Popular “tenemos una posición clara de que no se debe dar la vacancia”. Al contrario, detalló, “debemos generar esa fiscalización para que el país pueda desarrollarse rápidamente”.

Si bien la vacancia presidencial y el cierre del Congreso son mecanismos constitucionales, López hizo énfasis en que esas medidas “son ratios extremos” que deben utilizarse “cuando ya no hay absoluta solución de nada”.

En caso se consuma la vacancia presidencial de Castillo Terrones y la vicepresidenta Dina Boluarte no acceda a remplazarlo en el cargo, dio a conocer que AP rechazaría un escenario en el cual Alva Prieto se encargue de la presidencia de la República.

“Yo he sido secretario departamental en Junín cuando el señor Manuel Merino asumió la presidencia la República por la vacancia de Vizcarra. En ese sentido, considerábamos que Acción Popular no debía asumir la presidencia de la República, como considero ahora tampoco“, puntualizó en Exitosa.

Lo más visto en Exitosa