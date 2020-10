Acción Popular niega haber pedido postergación de elecciones

En diálogo con Exitosa, el presidente de Acción Popular (AP), Mesías Guevara, descartó que algún miembro de su comité político le haya pedido al presidente Martín Vizcarra postergar las Elecciones Generales del próximo año.



“Ningún miembro del comité político ha hecho ese pedido [postergar elecciones]. Tanto el partido como yo siempre hemos promovido que se realicen las elecciones de abril del próximo año”, indicó.

De acuerdo al presidente de la República, Martín Vizcarra, un miembro de Acción Popular y de Alianza Para el Progreso, le pidieron postergar las Elecciones Generales presidenciales y congresales del 2021.

Al respecto, Guevara señaló que, a raíz de las declaraciones presidenciales, se comunicó con el vocero de la bancada congresal, Otto Guibovich para consultar si es que existió tal solicitud.

“Hace poco me comuniqué con el vocero de la bancada, quien me ha ratificado que, por el lado de ellos [congresistas de AP], no ha habido alguna solicitud de tal magnitud”, sostuvo.

Pide nombres

En ese sentido, Guevara exhortó al presidente a que revele los nombres de los supuestos militantes de ambas agrupaciones políticas que le realizaron esa solicitud.

“Habría que pedirle al señor presidente [Martín Vizcarra] que dé nombres y que aclare quienes le realizaron esa solicitud. Si hubo algún militante que, de manera individual y no de partido, realizó ese pedido tendrá que aclararlo”, precisó.

APP

Por su parte, la parlamentaria y vocera del partido Alianza para el Progreso, Carmen Omonte, conversó en exclusiva con Exitosa y afirmó que su bancada no tiene interés en aplazar las elecciones generales programadas para el 11 de abril de 2021.

Omonte manifestó que las declaraciones del presidente, sobre el presunto deseo de APP de postergar las elecciones por un periodo de dos años, no se ajustan a la verdad, dado que la bancada que integra tiene como objetivo hacer cumplir los plazos establecidos para los comicios electorales.

