Acción Popular aún no ha decidido si va a participar en el Acuerdo Nacional, dice Karol Paredes

En entrevista con Exitosa, la congresista de la bancada de Acción Popular (AP), Karol Paredes, dijo que su partido político aún no ha decidido si va a participar en el Acuerdo Nacional, foro que tiene como objetivo dar por terminada la crisis política y el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

También te puede interesar: Alianza para el Progreso no participará en el próximo Acuerdo Nacional

Como se sabe, Alianza Para el Progreso (APP) informó en la víspera que no participará en el referido foro al considerar “que no tiene sentido si la conducción del gobierno sigue siendo confrontacional y va en contra de los postulados que pregonan”.

“Efectivamente, nosotros en el Acuerdo Nacional todavía no hemos decidido si vamos a participar o no como partido político. Nosotros representamos una Constitución Política, aquí no tenemos que pensar que vamos como bancada, es como organización política. No hemos conversado [sobre eso en el partido], sería mentirle”, declaró en nuestro medio.

A su juicio, las declaraciones del premier Aníbal Torres, quien señaló que el Acuerdo Nacional “no resuelve nada” y calificó de miserable al cardenal Pedro Barreto, representan la actitud del Gobierno de “no querer esta plataforma“, sino de buscar “generar más conflictos sociales” en el país.

“Personalmente, yo no creo que este gobierno quiera esta plataforma porque si la quisiera no estaría ninguneando no solamente a los partidos políticos sino a la propia iglesia, o sea, ellos no quieren absolutamente nada, lo que ellos quieren es generar mayor desastre y más conflictos sociales en el país“, detalló.

En esa línea, la legisladora acciopopulista consideró que es necesario reconformar por quinta vez el Gabinete Ministerial, en vez de las mociones de interpelación que promueve el Parlamento contra varios de los ministros de Estado. Sin embargo, dejó en claro que “no espera nada de este gobierno”.

“Soy una mujer de fe pero estoy perdiendo la fe en el gobierno. Nosotros hace tiempo hemos pedido que haya ese cambio de gabinete, que se empiece a tener los mejores cuadros. Pero, para serte sincera, no espero cosas grandiosas de esa gestión y cuando nosotros pasamos al tema de la interpelación, no está siendo escuchado no solo la propuesta del Congreso sino también de la población“, puntualizó en Exitosa.

Mira el video

🔴🔵Acción Popular aún no ha decidido si va a participar en el Acuerdo Nacional, dice Karol Paredes.#ExitosaPerú 📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD – 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/yJLl1nDjZO — Exitosa Noticias (@exitosape) April 21, 2022

Lo más visto en Exitosa