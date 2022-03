Abogado Nakazaki sobre caso Fujimori: No se puede tomar posición con sentencia en elaboración

El abogado del expresidente Alberto Fujimori, César Nakazaki, afirmó a través de sus redes sociales que no se puede tomar posición respecto al fallo que favorece la liberación del exmandatario mientras que el Tribunal Constitucional viene elaborando los fundamentos para ejecutar la sentencia.

En esa línea, remarcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “no puede mandar imposibles materiales o jurídicos”, sin conocerse la motivación del fallo.

“La Corte IDH no puede mandar imposibles materiales o jurídicos. No puede pedir posición sobre sentencia aun elaborando. El TC anunció su decisión, pero aún redacta motivación. Recién comunicada sentencia podrá el Estado (expresar su posición), ya no a través del Ejecutivo”, remarcó en su cuenta de Twitter.

“¿Alguien le habrá informado a la Corte IDH que la sentencia aún no se termina de redactar y entregar formalmente a las partes? Si aún no hay sentencia qué observaciones, comentarios, o ilusamente defensa podría hacer el Estado Peruano“, explicó en otro tuit.

Como se conoce, la Corte IDH dio plazo hasta el 25 de marzo para que el Estado peruano informe sobre las medidas que ha tomado ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de restituir el indulto otorgado en 2017 al exmandatario Alberto Fujimori.

Para Nakazaki, el fallo del TC no podría tratarse de un tema de impunidad debido al deterioro de la salud del expresidente, ya que su enfermedad se ha ido agravando, e incluso señaló que en la actualidad el reo es dependiente del oxígeno. “Estamos tranquilos porque cumplimos con la exigencia que ordenó la Corte Interamericana (….) el indulto humanitario procede ante todo el delito, incluso el delito de guerra”, apuntó.

