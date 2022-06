Abogado del presidente Castillo: “Apertura, transparencia y colaboración, esas son las razones por las cuales el presidente ha ido a la Fiscalía”

El abogado Benji Espinoza, defensa del presidente de la República, Pedro Castillo, se manifestó acerca de la decisión de acudir a la Fiscalía para responder las interrogantes acerca de la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

En esa línea, indicó que el jefe de Estado, Castillo Terrones, pudo llamar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que acuda a su despacho a recibir su declaración sobre el caso ‘Provías descentralizado- Puente Tarata’.

“Apertura, transparencia y colaboración, esas son las razones por las cuales el presidente ha ido de pie, caminando hacia el despacho del fiscal de la Nación y resolvió las interrogantes”, declaró Espinoza.

Por su parte, el mandatario Castillo al salir de la sede del Ministerio Público aseguró que no tiene “nada que ver” con presuntos actos de corrupción, en referencia a la investigación preliminar que se lleva a cabo en su contra por presuntamente formar parte de una red criminal, denominada ‘Los niños’, junto al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular.

“Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia”, publicó el jefe de Estado en su cuenta oficial de Twitter.

