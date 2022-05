Abogado de Pedro Castillo: “Niego que el presidente esté involucrado en actos de corrupción”

En entrevista con Exitosa, el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, negó que su patrocinado esté involucrado en actos de corrupción y que integre una organización criminal, tal como afirmaron la empresaria y colaboradora eficaz, Karelim López, y el procesado Zamir Villaverde.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el letrado se pronunció luego que este último domingo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidiera abrir una investigación contra el jefe de Estado después “de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”.

“Yo niego que el presidente esté involucrado en actos de corrupción y que exista una organización criminal. Lo niego, y lo niego a partir de que yo he leído ese documento (fiscal de Pablo Sánchez) y te digo que no existe una sospecha fundada. Primero no se ha establecido quiénes son (los integrantes de la organización criminal). Y lo más importante: que dos personas tomen el nombre de otro, ¿significa que esa persona está involucrada o ha pedido dinero?, ¿así funcionan las cosas?”, declaró en nuestro medio.

“Al presidente no le podrán sacar que tiene cuentas oscuras, un manejo de dinero inusual o huellas de de haberse enriquecido“, agregó.

En esa línea, Espinoza calificó como una “violación” a la Constitución el inicio de una investigación preliminar contra el mandatario por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

“Mi cliente se declara completamente inocente. Esta apertura de la investigación, que no tiene precedente en la historia del derecho peruano, es una clara y abierta violación al artículo 117 de la Constitución”, manifestó. “Es una investigación que nace muerta porque aquel acto que se realice violando la Constitución y la ley es nulo de pleno derecho“, acotó.

Ante ello, dijo esperar que la Fiscalía de la Nación reflexione sobre esta decisión y la anule, al considera que difiere con lo ocurrido en el caso de otros presidentes, a los que se investigó al final de su mandato.

“Si la Fiscalía de la Nación no lo hiciera, plantearemos una tutela de derechos para llevar esta discusión. Sería la primera vez que se discute a nivel del derecho peruano los alcances del artículo 117 a través de una decisión de la Corte Suprema”, puntualizó en Exitosa.

