Abogado de Pedro Castillo: Comisión de Fiscalización no puede recomendar una acusación constitucional contra el presidente

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, en entrevista con Exitosa, se pronunció sobre el informe de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, que se debatirá mañana 30 de junio, y aseguró que este grupo de trabajo no puede recomendar una acusación constitucional contra el jefe de Estado por “ningún otro delito que no sea el de traición a la patria”.

“Ningún otro delito, que no sea el de traición a la patria, puede someter una discusión, siquiera, para acusación constitucional […] La Comisión de Fiscalización no puede recomendar una acusación constitucional […] no puede provocar que se violen el texto claro y expreso de la Constitución que prohíbe que, para asuntos distintos a la traición a la patria o a tres infracciones constitucionales, el presidente pueda ser sometido a una acusación constitucional […] Esas opiniones de que el presidente destituido, suspendido, inhabilitado, son opiniones que no tienen en cuenta la Constitución”, manifestó Espinoza.

Agregado a ello, indicó que la Comisión “tenía listo” su informe y la declaración del mandatario iba a ser un acto formal, “sin ningún sentido ni trascendencia”.

“La Comisión no quería escuchar al presidente, quería colocar su declaración para luego decir que si hubo debido proceso, que se defendió y que fue escuchado, eso es absolutamente falso […] Ese informe estaba hecho, estaba terminado y no querían respetar el debido proceso al presidente y por eso (es) que hizo bien el presidente en no recibir a la Comisión“, añadió el letrado.

También te puede interesar: SUTEP: Pedro Castillo ya no representa la posibilidad de cambio, le exigimos cumpla sus promesas electorales

Además, resaltó que en el punto de las conclusiones la Comisión de Fiscalización utilizó expresiones como: ‘está probado que’, ‘está comprobado que’; pero en las recomendaciones señalan que ‘habrían indicios razonables’.

“La cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo“, criticó.

De igual manera, se refirió al “valor del informe” y dijo que el Parlamento no puede decirle a la Fiscalía como calificar un hecho.

“Asumamos que mañana lo van a aprobar ¿qué valor tiene? en términos jurídicos ¿tiene trascendencia? no la tiene […] sirve para hacer ruido y estridencia política, pero jurídicamente el Congreso no le puede decir a la Fiscalía como calificar un hecho”, precisó la defensa legal.

Finalmente, anunció que mañana presentarán la apelación a la decisión que declaró infundada la tutela de derechos que presentaron a favor de Pedro Castillo.

“Vamos a presentar la apelación, tenemos hasta el viernes pero la vamos a presentar mañana para que esta discusión, sobre si se violaron o no los derechos constitucionales y garantías fundamentales del presidente de la República, la conozca la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que resolverá, luego de una audiencia pública y contradictoria, si tenemos o no razón”, puntualizó Benji Espinoza.

Otras noticias en Exitosa