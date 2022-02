Abogado del presidente Castillo: Acusaciones de Karelim López obedecen a un plan vacador

¡Atención! Este sábado, a su salida de Palacio de Gobierno, Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, indicó que las acusaciones realizadas por Karelim López contra el jefe de Estado, tras acogerse a la colaboración eficaz, tendrían como fin apurar la vacancia presidencial.





“Hasta hoy no he visto el documento (declaraciones de López como aspirante a colaborador eficaz), pero sería un acto de corroborar cómo se llevan las cosa en la Fiscalía y forman parte de un show que busca la vacancia […] El presidente no está involucrado en ningún acto de corrupción, lo que se mencionó es falso y alejado de la verdad. esto obedece a un plan vacador”, señaló Pachas en diálogo con los medios de prensa.

Además, la defensa del mandatario acotó que la Fiscalía “viene haciendo todo un circo” y que se viene repitiendo lo que pasó con el expresidente Martín Vizcarra, quien fue vacado en el 2020.





LÓPEZ SE ACOGE A LA COLABORACIÓN EFICAZ

En el marco de una nueva investigación por el presunto delito de lavado de activos, este sábado se conoció que la empresaria Karelim López se acogió al proceso de colaboración eficaz y habría indicado participación -junto al presidente Pedro Castillo- en presuntos delitos.

Según precisó IDL reporteros, la empresaria entregó información vinculada con el presidente Pedro Castillo y sus sobrinos, Bruno Pacheco, el ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el exministro de Defensa Walter Ayala y cinco congresistas de la bancada de Acción Popular.

Además, de acuerdo a información de La República, la aspirante a colaborador eficaz asevceró que el jefe de Estado lideraría una organización criminal que tiene como fin obtener dinero con las licitaciones de obras públicas, con los nombramientos en las Direcciones de Salud a nivel nacional, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la Sunat.

