Abogado de menor ultrajada en Chiclayo pide explicaciones al INPE y MINJUS tras el suicidio del agresor

En diálogo con Exitosa, Juan Carlos Díaz, abogado de la menor de tres años ultrajada en Chiclayo, pidió a a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Félix Chero, brindar “explicaciones claras” tras el suicidio del agresor Juan Antonio Enríquez García al interior del penal de Challapalca (Tacna).

“Esperemos que las autoridades sean claras y den respuestas oportunas para que los padres sientan un compromiso de parte del Estado. Invoco al ministro de Justicia para que, de manera inmediata, se constituya al penal de Challapalca y verifique las condiciones en las que estaba siendo tratado este delincuente“, declaró esta tarde tras conocerse la noticia.

La defensa de la menor ultrajada también indicó que el INPE deberá dar más detalles sobre la muerte del agresor. Mencionó que se habría producido una presunta negligencia de parte de las autoridades administrativas por no velar por la seguridad de Enríquez García para que afronte el proceso y sentencia.

“Como todo establecimiento, hay medidas de seguridad para la vigilancia y control de los internos. (…) Hay procedimientos y, en este caso, me imagino que no se cumplieron. El INPE tiene que dar razón clara y concreta de lo que ha pasado. En un comunicado dicen que se usó una tela blanca, pero no dicen si eso se lo han dado, si se trata de una sábana, si es su ropa, no lo sabemos”, resaltó.

Indicó que el penal de Challapalca debió asegurarse que el agresor pase el periodo de prisión preventiva en una celda donde no se pueda generar un eventual ahorcamiento. “Hay negligencia del INPE si lo colocaron en una celda en donde se pudo haber generado un ahorcamiento”, señaló.

El abogado Díaz Calderón precisó que, tras la muerte del acusado, el caso se centrará en buscar un resarcimiento económico de parte del Estado para que los padres de la menor puedan costear el tratamiento psicológico y de recuperación de la pequeña violentada.

“Los padres esperaban tener justicia dentro de un proceso y no que este delincuente se quite la vida, de repente por negligencia de las autoridades“, reiteró.

El caso

La menor D. fue raptada el pasado mes de abril por Juan Antonio Enríquez García cerca a su inmueble ubicado en la intersección de la avenida Leguía y la calle México, del distrito de José Leonardo Ortiz (Chiclayo).

Tras una intensa búsqueda, la PNP intervino a Enríquez García, quien confesó que había secuestrado a la menor. Luego de ello, un grupo de policías llegó hasta la vivienda del violador y encontró a la pequeña de tres años inconsciente sobre unos cartones, atada de pies y manos con cinta de embalaje.

Inicialmente, la justicia determinó que el acusado cumpla prisión preventiva en el penal de Picsi (Lambayeque). Sin embargo, fue llevado al penal de Challapalca por considerarse de máxima seguridad.

“Su traslado fue supuestamente para que cumpla una pena en un ambiente adecuado, pero se evidencia que no ha sido así. El cambio de penal fue una decisión para las pantallas“, expresó el abogado de la menor.

