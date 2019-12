Abogado de Macarena Vélez indicó que Adolfo Bazán lo amenazó y lo agredió

Este 24 de diciembre, luego de un arduo trabajo policial, se dio con el paradero y captura de Adolfo Bazán Gutiérrez, quien se mantenía prófugo tras ser acusado de tocamientos indebidos y actos libidinosos sin consentimiento.

Luego de que el ministro Morán declarara que Bazán intentó sobornar a los policías que lo apresaron, el abogado de la modelo Macarena Vélez, quien fue una de las víctimas del tristemente célebre abogado, también realizó una dura acusación.

“Quiero hacer una denuncia pública. La actitud del señor (Bazán), pese a que ha sido capturado en esta situación, es beligerante totalmente. Lo han podido ver mientras estuvo en la Dinincri. Quiero denunciar que he sido maltratado por este señor, él me amenazó y me agredió verbalmente”, indicó Yorry Wharton, abogado de Vélez, para las cámaras de Canal N.

Cabe precisar que la captura del triste personaje se dio en el Terminal Manuel A. Odria de la ciudad de Tacna. El entonces prófugo de la justicia había sido incluido en programa de recompensas y se ofrecía una recompensa de 20 mil soles para su paradero.