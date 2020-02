Abogado de Luis Castañeda informó que su defendido no se acogerá a la colaboración eficaz

Bryan Kabsther, abogado de Luis Castañeda Lossio, indicó que su defendido no se acogerá a la colaboración eficaz, tras conocerse que el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima.

“Proviene de una parte del requerimiento de prisión preventiva que hace mención en un pie de página de que Castañeda Lossio sería colaborador eficaz, pero es netamente un error tipográfico, eso ha sido tomado y descontextualizado”, indicó Kabsther a Exitosa.

Además, el abogado advirtió que “el Ministerio Público no lo ha utilizado en ninguna parte porque no es cierto, ha sido un error tipográfico. (…) Podría ser un error de la juez, pero quien sabe”.

Por último, Bryan Kabsther comentó que en ningún momento su patrocinado Luis Castañeda ha pretendido acogerse a la colaboración eficaz. “Hasta estos momentos que he conversado con él (Luis Castañeda Lossio), no. (…) La respuesta de mi patrocinado es: ‘yo no voy a acogerme a una colaboración porque no soy responsable de absolutamente nada’”, finalizó el letrado.