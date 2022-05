Abogado de Lilia Paredes: Vamos a contrainterrogar a la fiscal Luz Taquire

En diálogo con Exitosa, Benji Espinoza, abogado de la primera dama de la Nación, Lilia Paredes, indicó que la denuncia contra su defendida por negarse a declarar era infundada. Además, anunció que “contrainterrogarán’ a la fiscal Luz Taquire para “demostrar que su actuación no fue tan diligente”.

“El tipo penal o delito que se le imputa a mi defendida es por negativa de colaboración a la administración de la justicia, que está previsto en el código penal. (La denuncia) Es infundada porque este delito exige que el testigo sea legalmente requerido para comparecer y declarar y no lo haga. Acá no hubo requerimiento legal a mi cliente. En la notificación, que tiene una hoja, dice que se le llama a declarar por los hechos en materia de investigación y no dice más. Esto dice dos cosas; la fiscal Luz Taquire no sabe para qué la llama o no quiere decírselo. En ambos casos, convierten a ese requerimiento en uno ilegal y por ende no hay delito a colaborar con la justicia”, señaló Espinoza.

Además, el letrado denunció que se había vulnerado el debido proceso contra Lilia Paredes y que no podían intentar criminalizarla por guardar silencio durante la citación fiscal, debido a que este era un derecho.

“Se ha vulnerado el debido proceso por que se le pretende criminalizar por ejercer su derecho a guardar silencio […] Si lo hace no puede ser denunciado y procesado por el delito de negativa a colaborar con la admisión de la justicia, porque si no, cual es el mensaje. Todos lo que van a la fiscalía tienen que declarar aun a riesgo de que puedan tener un tipo de autoincriminación”, acotó.

En ese sentido, Espinoza anunció acciones contra la fiscal. “Vamos a contrainterrogar a la Dra. Luz Taquire, vamos a ejercer nuestro derecho a examen cruzado y a través de las preguntas vamos a demostrar que esta actuación no ha sido tan diligente de la fiscal”, precisó.

