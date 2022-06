Abogado de la familia de Bryan Pintado: “Instamos a los congresistas que cambien el sentido de su voto y no perpetremos la impunidad”

El abogado de la familia de Bryan Pintado, Jimmy Sotomayor, se pronunció acerca de la reconsideración que presentó el congresista de la bancada Cambio Democrático, Edgard Reymundo, contra la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de aprobar el informe del legislador Alejandro Cavero, que recomienda archivar las denuncias contra el expresidente Manuel Merino y los exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez.

Asimismo, informó que la SAC del Parlamento este lunes 27 de junio, en una sesión extraordinaria, revisará la reconsideración del informe de Cavero y votará al respecto. En esa línea, indicó que luego de aprobarse esta medida, los congresistas podrán “cambiar el sentido de su voto”.

“Lo que se va a votar el lunes es si va a haber o no reconsideración; es decir, no es que necesariamente habrá una nueva votación, sino que primero se tiene que definir si va a haber o no reconsideración. Se tiene que aprobar con el número legal de votos de los congresistas, miembros de esta Subcomisión de Asuntos Constitucionales, con nueve votos a favor para que se vuelva a votar. Una vez que se apruebe esta reconsideración todos los congresistas que votaron en primera instancia podrán cambiar el sentido de su voto”, declaró Sotomayor en Tv Perú.

Además, pidió a los parlamentarios que respaldaron el documento a “no perpetrar la impunidad” en una nueva votación y señaló que los familiares de las víctimas de la protesta, que se realizó el pasado 14 de noviembre de 2020, piden al Parlamento que permitan al Poder Judicial continuar con la investigación.

“Instamos a los congresistas que votaron a favor del informe de Cavero, que cambien el sentido de su voto y no perpetremos la impunidad. Hay que ser claros. Aquí no se está discutiendo culpabilidad, responsabilidad, ni siquiera política, lo único que se solicita es que se le permita al Poder Judicial poder continuar con la investigación”, señaló.

