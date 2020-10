Abogado de Karem Roca: “Nos ha sorprendido la detención preliminar”

Atención. En declaraciones para Exitosa, el abogado de Karem Roca, Michael Remigio, señaló que no tenían conocimiento sobre la medida de detención preliminar, hecho que les ha sorprendido.



“Todavía no me he contactado con Karem, recién estoy por comunicarme con ella, y luego procederemos a deliberar. No teníamos conocimiento de la decisión, nos ha sorprendido mucho”, manifestó antes de ingresar a la prefectura de Lima.

En ese sentido, señaló ante Exitosa que evaluarán a detalle la resolución judicial para evaluar si es que apelan la medida dictada por el Ministerio Público. Asimismo, manifestó que durante las diligencias en la casa de su clienta se incautaron algunos usb y teléfonos celulares.

Asimismo, el letrado se abstuvo de informar si es que Karem Roca participará como colaboradora eficaz en el marco de las investigaciones por el caso ‘Richard Swing’.

“No me puedo pronunciar al respecto. No especulemos; primero vamos a evaluar la resolución, la analizaremos y después procederemos a actuar”, puntualizó.

Por último, reiteró que su clienta [Karem Roca] siempre ha participado eficazmente con la investigación en calidad de testigo y que jamás ha tenido intenciones de dejar el país.

“Ella siempre ha colaborado, pero en ningún momento ha querido evadir la justicia, que quede claro”, finalizó.

Detención preliminar

Esta mañana, el Ministerio Público ordenó la detención preliminar – por 7 días – contra Richard ‘Swing’ Cisneros, Mirian Morales, Karem Roca, y 7 implicados más en el caso Audios, por los presuntos delitos contra la administración pública, colusión agravada y negociación incompatible.

La Fiscalía Anticorrupción y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) allanó las viviendas e incautó los documentos y bienes de los arrestados.

