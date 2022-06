Abogado de Juan Silva: “Sí existe esa organización criminal, pero está liderada por Karelim López”

En entrevista con Exitosa, el abogado del exministro Juan Silva, Alfredo Yalán, descartó la participación de su patrocinado en la presunta organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la cual, aseguró, estaría liderada por la empresaria Karelim López.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el letrado advirtió una supuesta colusión entre López Arredondo con los miembros de la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el comité que otorgó la licitación al consorcio Puente Tarata III.

“Que el pueblo entero entienda que le estamos haciendo caso a un cuentazo de la señora Karelim López. No nos está costando la verdad. [Entonces, ¿no existe la organización criminal?] Sí existe esa organización criminal pero, ¿sabe por quién está liderada? Por la señora Karelim López, coludida con los de Comité y con los señores de la OSCE. A la OSCE nadie la ha tocado hasta el día de hoy. Los señores de la OSCE, en el caso de Tarata, han cambiado y convalidado un informe”, declaró en nuestro medio.

De acuerdo a la defensa legal de Silva Villegas, una de las pruebas que recabó es que Karelim López obtuvo dos órdenes de servicio con el Estado acreditando un título falso en Ingeniería de Sistemas.

“Karelim López es una lobista conocida, ya lo dijo mi cliente que tiene más de 40 visitas al MTC. Luego de eso, ha tenido dos órdenes de servicio como ingeniera de sistemas y yo mismo personalmente he ido a la Sunedu y ya me respondieron que ese título no existe. Lo hemos querido entregar al Congreso y no nos ha dejado”, agregó.

Para Yalán, el objetivo es la vacancia del presidente Pedro Castillo “a como dé lugar”.

