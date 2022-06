Abogado de Juan Silva pedirá reprogramación de su citación por el caso Puente Tarata

En entrevista con Exitosa, Alfredo Yalán, abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, anunció que su patrocinado no acudirá este lunes 6 de junio a la citación fiscal para que pueda brindar su declaración testimonial en el marco de las investigaciones del caso Puente Tarata-Provías Descentralizado.

También te puede interesar: Silvana Robles: Invoco al presidente Pedro Castillo a rectificar decisiones en designación de ministros

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en el programa ‘Hablemos Claro’, el letrado alegó que tanto él como su patrocinado, quien debía presentarse hoy a las 10:00 a.m., no fueron notificados debidamente, puesto que la Fiscalía anunció la citación a través de sus redes sociales y no mediante un documento formal.

“Aparentemente el Ministerio Público quiere politizarse. ¿Dónde se ha visto que las partes notifiquen en las redes sociales de un día para el otro? No hemos recibido una indicación formal, no sabemos de qué se trata”, dijo el letrado al cuestionar al Ministerio Público.

“… el artículo 147 del Código Procesal Civil que se aplica en forma supletoria, establece que, entre la citación para la diligencia y la realización de la diligencia, deben pasar 3 días hábiles. Eso no se está cumpliendo”, criticó.

También te puede interesar: PJ dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra exministro Juan Silva y dos congresistas de Acción Popular

En ese línea, Yalán informó que, en las próximas horas, presentará un requerimiento formal a la Fiscalía para reprogramar la hora y fecha de la citación de su patrocinado.

“Estamos ingresando en este momento un escrito a la Fiscalía pidiendo una reprogramación de fecha y que, como defensor de la legalidad, sea la primera institución en respetar la ley”, manifestó.

Cabe precisar que el pasado sábado 4 de junio, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país para el extitular del MTC durante 36 meses por la presunta comisión de delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.

Otras noticias en Exitosa: