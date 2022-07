Abogado de Juan Silva: “Mi cliente se entregará y será un colaborador de la justicia”

Este viernes, Alfredo Yalán Ramírez, abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, aseguró que el exfuncionario “se entregará y será un colaborador de la justicia” luego de que el Poder Judicial ordenara detención preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.

“Mi cliente se entregará y será un colaborador de la justicia. Él quiere cooperar para llegar a la verdad de los hechos, indicando que hay muchos otros funcionarios de alto nivel que todavía no han sido comprendidos en la investigación”, declaró el abogado Yalán en su semanario Hildebrandt en sus trece.

Asimismo, informó que el exministro de Estado, Silva Villegas, declarará ante las autoridades acerca de lo presuntos actos de corrupción que se habrían cometido durante su gestión y que involucrarían a diferentes personajes políticos.

“Mi cliente, el exministro Juan Silva, no solamente está dispuesto a hablar del presidente de la República, sino sobre todas aquellas personas que puedan estar comprometidas. Él dirá ahí si el señor presidente estaba involucrado o no. O si él mismo estaba comprometido”, señaló.

Cabe señalar que, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, informó que su cartera ministerial realiza diversas acciones para investigar y dar con el paradero de Silva, pese a ello fue censurado por el pleno del Congreso con 78 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones.

La defensa de Silva también señaló que el extitular del MTC se “siente abandonado políticamente” y manifestó que se comunica con los familiares de su defendido para recomendarle las acciones legales que deberá de realizar.

“Yo me comunico con ellos (con los familiares de Silva) y les he dicho que lo que tiene que hacer el exministro es decir la verdad porque la ley lo ampara. Tiene que ser un colaborador de la justicia. Y él (Silva) me ha indicado que sí quiere ser colaborador, ahora de una forma más enérgica, tal vez porque se encuentra privado de su libertad”, señaló.

