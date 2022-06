Abogado de Juan Silva asegura que exministro no se ha fugado: “Está en Perú”

El abogado de Juan Silva aseguró que el exministro se encuentra en territorio peruano y que “no está en la clandestinidad”, tras la decisión del Poder Judicial de ordenar prisión preliminar al exfuncionario. En esa línea, consideró que el Ministerio Público “no respeta” el principio de legalidad y que se ha “politizado” el caso del extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Juan Silva no está en la clandestinidad. Estamos en el Estado de derecho, en un manto protector y el Ministerio Público defensor de la legalidad no respeta ello. Se ha politizado este caso. En primer lugar, Tarata no existió”, declaró la defensa del exministro Silva en ‘ATV Noticias al estilo Juliana’.

Asimismo, informó que las autoridades del PJ no le han notificado la detención preliminar. “Yo me tengo que enterar por los medios de comunicación, es que los medios no administran justicia”, añadió.

Además, indicó que el exfuncionario está “a buen recaudo”, debido a que “está en territorio peruano, dentro de un estado democrático, constitucional y social en el cual deben de gobernar las leyes y no los hombres”.

“Nosotros nos hemos allanado al impedimento de salida. Ahora resulta que la Fiscalía pide dos medidas positivas (…) Juan Silva está en el Perú. Asumo que está en el domicilio, en su casa. No se ha fugado”, dijo.

También puedes leer: Gavidia sobre orden de detención contra Silva: Que las autoridades hagan su trabajo en forma responsable

Cabe señalar que, este martes, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el extitular del MTC, Silva Villegas, no ha registrado su salida del país por los controles fronterizos. Asimismo, señaló que desde hace una semana se cuenta con una alerta de posible impedimento de salida del país en contra del exministro Silva.

“#MigracionesPerú informa que el ciudadano Juan Francisco Silva Villegas no ha registrado salida por ninguno de los Puestos de Control Migratorios o Fronterizos”, indicó Migraciones.

Más información: