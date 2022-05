Abogado de Dina Boluarte: “La Contraloría se ha extralimitado en sus funciones”

Alberto Otárola, abogado ad honorem de la vicepresidenta Dina Boluarte, aseguró que la Contraloría no tiene las facultades para calificar si un ministro o vicepresidente ha cometido un acto inconstitucional, luego de que esta sea acusada de haber integrado la junta directiva de la Asociación Departamental Club Apurímac mientras ostentaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

En sentido, consideró “extraño” que se haya dado a conocer este informe mientras que Dina Boluarte está de viaje a Suiza, en donde participa del Foro Económico Mundial. Además, cuestionó que tanto la Contraloría y los congresistas hayan adelantado opinión, sin antes “haberla citado o escuchado”.

“La Contraloría ha confundido la figura. No debería actuar políticamente. Yo sostengo que no tiene las facultades para calificar si un ministro o un vicepresidente ha cometido infracción constitucional, esa no es la misión constitucional de la contraloría. Entonces, extrañamente presenta este informe el día viernes, cuando la señora Boluarte está de viaje”, aseveró en entrevista para Canal N.

Al ser consultado sobre si existe una actitud política en la Contraloría, indicó que “nada es casual en la política peruana” y que sí considera que esta institución se ha extralimitado en sus funciones, por lo que dijo esperar que el contralor Nelson Shack no llegue a extremos como lo que pasó con el extitular de la Defensoría del Pueblo, Wañter Gutiérrez.

“Es extraña el tiempo y el espacio en que se ha presentado este informe de la contraloría, precisamente cuando se está discutiendo el tema de la traición a la patria del presidente de la República. Para mí, nada es casual en la política peruana. Creo que la Contraloría se ha extralimitado en sus funciones, y ojalá que el señor contralor no llegue a los extremos a los que llegaba em alguna vez la persona que dirigía la Defensoría del Pueblo”, enfatizó.

