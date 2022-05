Abogado de Castillo desmiente versión de colaborador eficaz: “El presidente nunca ha recibido ni un solo sol de nadie”

En entrevista con Exitosa, el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, desmintió la versión del colaborador eficaz que acusa a su patrocinado de recibir S/ 30 mil de parte del empresario Zamir Villaverde, a través del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, entre agosto y septiembre de 2021.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el letrado ratificó la inocencia de Castillo Terrones, asegurando que está abocado a solucionar los principales problemas que aquejan al país.

“[¿El presidente de la república recibió los 30 mil soles?] Jamás. El presidente es completamente inocente, y lo dejo en claro que el presidente nunca ha recibido ni un solo sol de nadie. Es una persona honrada y ahorita está trabajando por el país. Que quede bien claro”, declaró en nuestro medio.

En esa línea, Pachas indicó que el interrogatorio de colaborador eficaz por parte de la Fiscalía se ha divulgado de forma incompleta mediante medios de comunicaciones. “Está incompleto y presentan documento sesgado, cortado, editado y manipulado al capricho y conveniencia de las personas”, enfatizó.

Más temprano, el otro abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, negó que su patrocinado esté involucrado en actos de corrupción y que integre una organización criminal, tal como afirmaron la empresaria y colaboradora eficaz, Karelim López, y el procesado Zamir Villaverde.

“Yo niego que el presidente esté involucrado en actos de corrupción y que exista una organización criminal. Lo niego, y lo niego a partir de que yo he leído ese documento (fiscal de Pablo Sánchez) y te digo que no existe una sospecha fundada. Primero no se ha establecido quiénes son (los integrantes de la organización criminal). Y lo más importante: que dos personas tomen el nombre de otro, ¿significa que esa persona está involucrada o ha pedido dinero?, ¿así funcionan las cosas?”, declaró en nuestro medio.

“Al presidente no le podrán sacar que tiene cuentas oscuras, un manejo de dinero inusual o huellas de de haberse enriquecido“, agregó.

