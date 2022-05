Abogada de Zamir Villaverde asegura que no la dejan ingresar a penal

¡Atención! Este jueves, Medalí Barrientos, abogada de Zamir Villaverde, denunció ante los medios de comunicación que no le permitieron el ingreso al penal Ancón I para reunirse con su representado, quien desde la semana pasada, viene realizando denuncias que involucran al presidente Pedro Castillo y otras autoridades.

“Hoy tenemos una diligencia por el tema de las amenazas que el señor ya había denunciado. He venido temprano y no puede ser que no me dejen ingresar. He pedido que salga la directora y no sale. No hay lista de abogados. No puede ser […] Se está limitando el derecho de defensa del señor Villaverde”, señaló la abogada.

Quizás te interese leer | Aníbal Torres: “Los problemas se resuelven con diálogo, no con violencia”

Como se conoce, Barrientos señaló la semana pasada que su patrocinado “tiene un eminente riesgo de vida” a raíz de las denuncias que realizó.

“Me he hecho presente por el tema del riesgo de vida que está corriendo mi patrocinado actualmente, ya se ha hecho mención al Congreso, a la Fiscalización”, reveló Barrientos en ese entonces desde los exteriores del penal Ancón I.

Así mismo, la abogada reiteró ante la prensa que como “el peligro de vida es inminente” para Villaverde, este se encuentra aislado.

FISCALÍA CITA A VILLAVERDE

El empresario Zamir Villaverde, quien afronta prisión preventiva en el marco de las investigaciones por el caso Puente Tarata, fue citado para este jueves 19 de mayo a las 9.30 de la mañana para declarar ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, especializada en Lavado de Activos. Así lo confirmó el fiscal Rafael Vela Barba.

Cabe indicar que, la toma de declaraciones de Zamir Villaverde tendrá lugar en el Penal Ancón I, en donde se encuentra recluido, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión en organización criminal.

“Ya fue notificado a través de su defensa legal. Tenemos programado una declaración del señor Villaverde para el 19 de mayo a las 9:30 a.m., en el penal. Le vamos a formular una serie de preguntas en relación al caso por lavado de activos ante la fiscal Luz Taquire”, sostuvo Vela en una entrevista para Panamericana TV.

Síguenos en redes sociales