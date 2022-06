Abogada de Pacheco pide que fiscal Zecenarro se aparte de investigación porque su hermano trabaja como asesor en el MEF

En entrevista con Exitosa, Giuliana Quiñones, abogada del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, exigió que la fiscal Karla Zecenarro se aparte de la investigación contra su patrocinado por el caso Puente Tarata III, debido a que su hermano Juan Zecenarro Monge trabaja como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en el programa ‘Hablemos Claro’, la letrada dijo que, según la Resolución Ministerial Nº 049-2022-EF/43, Juan Zecenarro fue designado en el cargo el pasado 17 de febrero.

“Hemos venido presentando nuestras quejas contra la doctora Karla Zecenarro… porque nos encontramos con la sorpresa que la fiscal tiene un familiar directo: su hermano Juan Zecenarro, quien – por casualidades del destino – ha sido designado como jefe del Gabinete de Asesores del MEF”, contó.

A su criterio, una fiscal, que lleva una investigación (Puente Tarata III) que involucra al gobierno, no puede tener un familiar trabajando al interior del Ejecutivo. Acotó que Juan Zecenarro registra visitas al despacho presidencial los días 24 de mayo y 10 y 14 de junio.

“Ella no tendría que tener ninguna vinculación de ningún familiar, porque yo podría decir que el señor (Juan Zecenarro) lleva y trae investigación. De acuerdo a lo que he podido investigar, el señor es especialista en corrupción de funcionarios y no tiene el tema de economía”, criticó.

“Es el hermano directo de la fiscal que está a cargo de una investigación tan delicada”, agregó.

En esa línea, Quiñones dijo que su patrocinado no contempla entregarse ni colaborar con la justicia porque, según alegó, percibe que no se está realizando una investigación “correcta”.

“¿Usted cree que (Pacheco) se pondría a derecho con una persona que no está haciendo una investigación correcta?”, señaló al referirse a la fiscal Zecenarro.

Finalmente, la abogada Giuliana Quiñones exhortó a la nueva titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, a designar a un fiscal que no tenga familiares o contactos directos con el gobierno.

