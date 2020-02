Elizabeth Carmona, abogada de la familia de Alexandra Porras, indicó que gracias al espacio que le brindó Exitosa para levantar la voz y asegurar que las investigaciones del caso McDonald’s se habían estancado, logró obtener respuesta por parte de la Dirincri de Breña – Pueblo Libre.

“Les doy gracias a ustedes porque en la mañana sacaron la noticia, y gracias a Dios inmediatamente me notificaron por teléfono para las diligencias. (…) Nos han dado ninguna explicación de la demora y creo que ni la van a dar”, indicó la abogada Carmona a Claudia Chiroque en ‘Exitosa Te Escucha’.

Denuncia

Cabe indicar que durante la mañana del día de hoy, Elizabeth Carmona, la abogada de la familia de Alexandra Porras, extrabajadora que falleció electrocutada en McDonald’s, conversó mediante enlace telefónico con Exitosa para aclarar la situación legal y el curso actual de la investigación contra Arcos Dorados, la empresa operadora del conocido local de comida rápida.

Carmona se manifestó indignada sobre el caso y aseguró que ha llegado al punto de querer hacer un plantón pues las autoridades no avanzan con las investigaciones. “No quiero pensar mal, que hay una mano oscura”, aseveró la abogada.

“Se van a cumplir dos meses de la tragedia y nada, no hay ni un detenido por este caso (…) Hasta ahora la Fiscalía (35 Fiscalía Penal de Lima) solo ha iniciado investigación por homicidio culposo pero voy a hacer el pedido para que el proceso penal sea por homicidio doloso”, aseveró la letrada.

La abogada sostuvo que los representantes legales de Arcos Dorados no se han presentado a prestar sus declaraciones hasta el momento. “Estamos en cero. Nosotros exigimos justicia, por ese motivo vamos a hacer un plantón. Estamos mendigando justicia. No hay ninguna persona detenida, no hay ninguna empresa detenida”, dijo.