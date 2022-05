Abogada de Bruno Pacheco sobre Zamir Villaverde: “Inventa situaciones incorrectas para buscar su libertad”

La abogada del ex-secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, rechazó las acusaciones realizadas por el empresario investigado, Zamir Villaverde, quien implicó que el ex-funcionario del Gobierno le hizo entrega al presidente de la República, Pedro Castillo, la suma de S/. 2 millones bajo su encargo, por licitación de la empresa nacional Petroperú.

Giuliana Quiñones sostiene que el detenido únicamente está colaborando con la fiscalía con el fin de quedar en libertad, pero haciéndolo a bases de declaraciones incorrectas y sin fundamento. Y se une al grupo de autoridades políticas que exigen que las acusaciones de Villaverde sean refutadas.

“Yo pienso que debe estar buscando la libertad e inventando situaciones que no son correctas. (…) Por supuesto que está mintiendo, no es correcto que diga que le ha entregado al Sr. Bruno Pacheco esa cantidad tan aberrante y que lo hizo para que se lo entregara al Sr. Pedro Castillo, no tiene ni asidero, tendría que probar eso”, manifestó la intercesora a Canal N.

Con respecto a la acusación de la deuda por 20 mil dólares que Pacheco mantendría con Villaverde, según su descargo, la abogada lo desmiente por igual, alegando a que ya se halló el destino del monto y está muy lejos de lo dicho por el empresario, quien declaró que se lo entregó a Pacheco, a pedido de él, luego de que el Ministerio Público le incautara parte de su fondo económico en el baño de la secretaria presidencial.

“Tengamos en cuenta que el tema de los 20 mil dólares se viene investigando en el área de enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación y ya se ha sustentando el ingreso de ese dinero y que fue para pagar a un abogado”, sentenció.

