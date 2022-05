Abogada de Bruno Pacheco niega que sea la voz de su patrocinado la que se escucha en audio con Zamir Villaverde

En entrevista con Exitosa, la abogada del prófugo Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, negó este miércoles que sea la voz del ex secretario general de Palacio de Gobierno la que se escucha en audio con Zamir Villaverde, quien cumple 24 meses de prisión preventiva en el penal Ancón I.

También te puede interesar: Cócteles y Mamani videos: Poder Judicial continúa hoy audiencias contra Kenji y Keiko Fujimori

Como se recuerda, el último lunes se difundió un audio en donde presuntamente se oye a Villaverde y Pacheco relacionar al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, con un maletín de un millón de dólares, del cual tendría conocimiento el presidente Pedro Castillo.

“No es su voz (de Bruno Pacheco). Es mi posición y es la posición que he llegado luego de lo que he podido escuchar. Esto es un murmullo de lo que habla el señor [Villaverde], porque él tendría que precisar de qué teléfono envió esa comunicación y conversó para poder escucharlo mejor, y para saber si fue mi patrocinado. Hasta donde se puede escuchar, es totalmente ininteligible. No se tiene certeza de un reconocimiento de voz de esa naturaleza”, declaró en nuestro medio.

La letrada refirió que el artículo octavo del Código Procesal Penal establece que carece de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.

“¿Esto a qué se refiere? Sí a mí me graban sin yo darme cuenta y la Fiscalía lo toma como válido”, explicó. “Tendríamos que esperar que el Ministerio Público tenga dos dedos de frente para reconocer una prueba de esa naturaleza”, anotó.

Quiñones se mostró a favor de que el referido material sea sometido a un peritaje a fin de identificar de quiénes son las voces, siempre y cuando exista de por medio una audiencia judicial en la que se decida aceptar si se acogen o no a este proceso, así como la entrega del dispositivo desde donde se emitió esa comunicación .

“Para que haya una pericia acústica fonética, tiene que haber una audicencia en la que se acepta si se acogen a una pericia de esa naturaleza. Por otro lado, el señor Villaverde tendría que entregar el equipo para poder saber de dónde o cómo obtuvo la prueba”, manifestó.

La abogada también mencionó que el Tribunal Constitucional (TC) ya precisó que las pruebas recogidas de esa manera no son válidas para el sistema judicial. “He tenido casos en donde hubo levantamiento de secreto de las comunicaciones y tan solo de no revisar las transcripciones, el caso se ha venido abajo“, puntualizó en Exitosa.

Lo más visto en Exitosa