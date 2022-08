Abogada de Antauro Humala sobre su liberación: “No tenemos ninguna negociación bajo la mesa, su salida es respetando la ley”

En entrevista con Exitosa, Carmen Huidobro, abogada del líder etnocacerista y organizador del infame ‘Andahuaylazo’, Antauro Humala, señaló que su patrocinado no le debe ningún favor a nadie con respecto a su liberación de prisión, ni siquiera al gobierno de Pedro Castillo.

Durante el diálogo con Nicolás Lucar, en el programa ‘Hablemos Claro’, la defensa del hermano del expresidente de la República, Ollanta Humala, sostuvo que no existió ninguna clase de negociación de la cual no se tenga conocimiento para que Humala Tasso salga a la libertad, luego de 17 años y 7 meses de cumplir una condena por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, entre otros. La jurista reitera que la computa de pena ha sido respetando la ley de 7 días de trabajo o educación por 1 día de libertad.

“Venimos pidiendo la libertad con reducción hace dos años. La prensa ha ido cubriendo cada vez que era declarada infundada, no tenemos ninguna negociación baja la manga, ni bajo la mesa (…) No hay ningún negociado, Antauro no le debe nada a nadie, su salida es respetando la ley 29423 que le da un máximo de reducción de 7×1 (días)”, manifestó a nuestro medio.

Cabe recordar que el mismo Antauro Humala también negó que el Gobierno esté detrás de su liberación, pues esta se ha dado únicamente por haber cumplido la pena imputada.

“No existe una jugada política, no le debo nada al gobierno actual, he salido por penas cumplidas”, precisó ante la prensa.

Además, Humala Tasso señaló que ve que el país a “empeorado” y que “la crisis está más fuerte, y el sistema ya ha caducado”.

En ese sentido, manifestó que “la izquierda en el Gobierno tiene las mismas taras que ha tenido la derecha, pero la derecha era más delincuente”.

