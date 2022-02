A sus 80 años Andrés García lucha por su vida afectado por diversos males

Andrés García que marcó toda una época en el cine y la televisión mexicana se encuentra en una situación difícil para su salud, a tal punto que necesita una transfusión de sangre periódica debido a enfermedades que aquejan su médula espinal.





García, de 80 años, reveló que está luchando por su vida ya que la condición en la que se encuentra su médula espinal por la fibromialgia y osteoartritis que padece, han afectado sus niveles de hemoglobina, por lo que requiere transfusiones. Fue a través de su canal de YouTube, que el actor dominicano confesó que se ha sentido muy débil desde que le diagnosticaron estos males: “Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, contó.

Asimismo, Andrés García dijo en una entrevista para el medio ‘Hoy’ que su estado es crítico y tiene miedo de morir: “He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno”, indicó.





Además anota que tiene un problema de la operación que le practicaron en la espalda hace cinco o seis años. “Me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, agregó.

Luego de conocerse el grave estado de salud por el que viene pasando el actor el diario El Universal, le hizo una entrevista donde dijo que sus hijos habrían volteado la página con su padre dejándolo virtualmente a su suerte.

“El que ha estado pendiente de mí es Andrés (hijo), los demás no, no han dado color desgraciadamente; con uno que me quiera, con eso tengo. He pasado un mes terrible, sin atención de ninguna especie”, concluyó.

