A los 90 años falleció Sean Connery, actor que interpretó a ‘James Bond’

Atención. A los 90 años falleció Sean Connery, actor británico, que interpretó a en varias oportunidades al personaje de acción, ‘James Bond’. El artista dejó de existir este sábado según ha informado su familia en un comunicado. Todavía no se ha dado a conocer la causa de su deceso.







Como se recuerda, Connery, quien fue galardonado con el título de caballero en 2000 por su contribución a las artes, interpretó al espía británico en siete películas, comenzando con “Dr. No” en 1962. Asimismo protagonizó una película de Alfred Hitchcock, “Marnie” de 1964, junto a Tippi Hedren; formó parte del elenco de estrellas en “Murder on the Orient Express” de 1974; interpretó al padre de Indiana Jones, en “Indiana Jones y la última cruzada” de 1989; y ganó un premio de la Academia al mejor actor de reparto por su interpretación del policía de Chicago Jim Malone en la película de 1987 “Los intocables”.

Connery cumplió 90 años el pasado 26 de agosto, alejado del cine pero con una extensa cinematografía a sus espaldas; aunque siempre se le recordará por haber sido el primero en dar vida a James Bond, papel que en los años 60 lo llevó a conquistar la fama.

Tras estrenar “La liga de los hombres extraordinarios” el 2003, el actor abandonó la gran pantalla y desde entonces residía en Las Bahamas.

DATO

Thomas Sean Connery, nació en Edimburgo, y llegó al cine tras desempeñar diversos trabajos como lechero, camionero y hasta alistarse en la marina británica.





Entre sus principales logros durante su carrera como actor, ganó un premio Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

“Como escocés y como alguien que durante toda su vida ha amado lo mismo en Escocia que al arte, creo que la independencia es una oportunidad demasiado bonita para dejarla escapar. Para decirlo claro, no hay un acto más creativo que el de crear una nación”, escribió en un artículo publicado en el The New Statemen.