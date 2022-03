70,000 puestos de trabajos se perderían sin ley de tercerización

Carlos Bernal Pozo, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe), reveló que cerca de 70,000 puestos de trabajo se perderían si se prohíbe la ley de tercerización, lo que atentaría contra la libertad de empresa y libertad de contratación.

Dijo que la norma podría desnaturalizar la propia Ley, pues incluye el concepto de empleo de núcleo de negocio que no está considerado en la propia Ley. “Es una transgresión constitucional fragante, de lo cual parece que no se ha dado cuenta en el Ministerio de Trabajo, porque no tiene un sustento técnico”, agregó.

Quizás te interese leer: Renovación Popular apoyará moción de censura contra ministro de Salud, asegura Montoya

Bernal Pozo explicó que, dentro del régimen minero, las compañías están facultadas para contratar empresas especializadas en operaciones, lo que es parte del reglamento de la Ley General de la Minería. “Inmediatamente aplicada la norma se perderán cerca de 70,000 puestos de trabajo, porque las empresas contratistas aglutinan a cerca de 180,000 trabajadores de la industria minera”, refirió.

Indicó que en un intento para que todos los empleados pasen a ser parte de las empresas mineras, es lógico que éstas no podrían acoger tantos trabajadores. “La situación se podría agravar después porque las empresas mineras podrían considerar no continuar con las actividades porque se les estaría obligando a tener en su planilla directamente a todos los trabajadores, lo cual es inviable”, remarcó el gerente de Acomipe.

EL DATO

La actividad minera es una de las principales actividades que mantienen a flote la economía peruana, por lo que los empresarios mineros consideran necesaria se mantenga en vigencia la Ley Tercerización.

Síguenos en redes sociales