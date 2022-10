60 congresistas firman la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo

La tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo ya cuenta con la firma de 60 congresistas para declarar la permanente incapacidad moral del jefe de Estado y destituirlo de la máxima investidura.

Cabe mencionar que desde la oposición parlamentaria han mencionado que no presentarán la moción de vacancia hasta contar con las 87 firmas que luego se plasmarán en el mismo número de votos que permitan desaforar al jefe de Estado. Ello luego de los intentos fallidos para destituir al presidente.

El legislador de Acción Popular, Pedro Martínez, aseguró que la tercera moción de vacancia alcanzará las 87 rúbricas en la subsiguiente semana después de los siete días de representación.

“En Acción Popular ya hay 10 de 12 votos para la vacancia. Después de la semana de representación confío en que llegaremos a las 87 firmas. El presidente ha ido a la OEA a mentir con que hay un complot para quebrar la democracia cuando es él quien se está vacando solo por su soberbia y su incapacidad para conducir el país”, dijo.

Mientras que Miguel Ciccia, parlamentario de Renovación Popular, dijo que pese a que hay 60 firmas en la tercera moción habrían más de 70 votos asegurados para la destitución del mandatario.

“Yo estoy en Piura, por eso no he firmado la moción todavía, pero ahí está mi voto por la vacancia. Hacen bien en no presentar la moción de vacancia mientras no tengan los votos asegurados”, indicó.

Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso, sostuvo que “cada grupo político asumirá su responsabilidad frente al país” en alusión a la tercera moción de vacancia.

