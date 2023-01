59 patrulleros adquiridos por municipalidad siguen sin placas y sin SOAT

Los 59 autos adquiridos en la gestión de José Ruiz para el patrullaje de Trujillo están sin placas de rodaje y sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), por lo que aún no pueden circular. A esto debe sumarse que 21 antiguas camionetas de patrullaje también se quedaron sin SOAT y ahora solo se cubre este servicio con 12 unidades.

Esto fue comprobado por el alcalde provincial Daniel Marcelo Jacinto, que inspeccionó el estado en que se encuentran los vehículos en la base de Seguridad Ciudadana, para informar en sesión de Concejo al respecto.

Han pasado tres meses desde que fueron adquiridos los autos. Pareciera que hubo poco interés por sacarlas a patrullar. Si se compraron los vehículos se debía haber previsto con tiempo todo lo necesario para que en cuanto se los tuviera salieran a patrullar las calles de Trujillo de inmediato y no tenerlas paralizadas llenándose de polvo, señaló la autoridad edil al terminar su recorrido.

Lo más preocupante es que de las 61 camionetas de patrullaje que se tenía para el patrullaje ahora solo están operativas 12 y hay 21 que no pueden salir porque venció su Soat y no hay dinero para renovar este documento.

En estos días festivos, en que la delincuencia arrecia, se hace necesario el patrullaje. Sin embargo, los choferes no quieren salir porque los patrulleros no tienen Soat. Si tuvieran algún accidente quedarían desprotegidos en su atención.

También te puede interesar: PNP paga más de 700 mil soles por internet para patrulleros inoperativos

“Es preocupante esta situación. No hay dinero en la municipalidad. Vamos a ver cómo hacemos, entre hoy y mañana, para pagar el Soat de estas 21 camionetas para que salgan a patrullar de inmediato”, enfatizó el burgomaestre.

Respecto a los 59 autos patrulleros adquiridos este año, indicó que tenía conocimiento que ya le cancelaron al proveedor. Lo que falta es tener las placas, tarjeta de propiedad y sacar el Soat. Recordó que José Ruiz había asegurado que este mes saldrían a patrullar, pero eso recién se hará en la próxima gestión.

En cuanto a conductores para los nuevos patrulleros, el subgerente de Seguridad Ciudadana adelantó que la idea es utilizar a los choferes de las camionetas y que por su antigüedad estas se transfieran a las municipalidades distritales.

El combustible para los autos es otro problema, señaló, precisando que esto se había solicitado desde octubre, pero le informaron que no había presupuesto. Los nuevos vehículos pueden circular con gasolina o gas. Recorrerán cinco mil kilómetros con gasolina de 95 octanos, por tres meses, y luego entrarían a gas.

Más noticias en Exitosa