34 mil estudiantes de institutos tecnológicos abandonaron sus estudios por pandemia

Atención. En una entrevista para Exitosa Perú, el presidente de la Coordinadora Nacional Docentes Contratados de Institutos (Conadipta), Arturo Licham Abanto, señaló que la crisis económica y sanitaria hizo que más de 34 mil estudiantes abandones sus estudios en los diferentes institutos tecnológicos del país.



Es importante mencionar que la crisis económica ocasionada por el covid-19 también afectó a miles de estudiantes, a quienes no le quedó otra opción que abandonar sus estudios ante la falta de recursos económicos para continuar pagándolos y la incertidumbre académica.

Tal situación no solo significa la desvinculación entre el alumno y el sistema educativo, ni pérdidas económicas para las universidades e institutos, a largo plazo esto significaría también informalidad laboral, como bien lo señalan los expertos en la materia.

“Estamos hablamos de aproximadamente 34 mil estudiantes que dejaron de estudiar por diversos factores. Son estudiantes que tienen que trabajar y a la vez continuar con sus clases, entonces lamentablemente ellos tienen que priorizar bajo estas circunstancias. Más aún si no cuentan con los recursos mínimos tecnológicos para que puedan realizar sus estudios”, advirtió Licham Abanto en exclusiva para Exitosa.

Al respecto, también comentó que muchos jóvenes requieren de ayuda hasta en lo más mínimo para poder tener herramientas digitales y continuar sus estudios y conseguir un medio para salir de su situación.

“Se están haciendo esfuerzos para dar algunas facilidades a los chicos que lo requieran. Hasta damos clases por Whattsapp, aunque se debe entender que esa aplicación no está diseñada para estudios. Incluso los docentes tenemos que pagarle los cinco soles a estudiantes para que tengan el servicio aplicativo por un mes y asistan a sus clases. Son jóvenes que no pueden pagar más”, expresó.

Finalmente, el presidente de Conadipta precisó que en el país hay un gran porcentaje de profesores con altas capacidades académicas que hasta la fecha no son nombrados para la carrera pública docente.

“Se está negando anunciar los procesos de nombramiento. Hace 18 años que no existen procesos de nombramiento en educación superior no universitaria, pese a que la ley indica que debe haber todos los años. Ahora es importante decir que no todos los docentes están aptos para ser nombrados porque han tenido que migran a otro instituto, pero sí cuenta con los requisitos para tomar la carrera pública docente. Tenemos docentes que tienen más de una carrera universitaria, maestrías, doctorados y hablan de un idioma y hasta la fecha, no son nombrados”, puntualizó.

