Manuel Huachio: “Las estadísticas del Covid-19 no reflejan la realidad”

Esta tarde, en Chiclayo el consejero regional de Lambayeque, aprovechó la presencia del ministro de salud , Vpíctor Zamora, para reclamar la falta de condiciones para el personal de salud y mayores pruebas para descartar el coronavirus en la región

los consejeros regionales de Lamabayeque, aprovecharon le visita del Ministro de Saludo, Victor Zamora, para poder reclamar todas las atenciones que necesitan para enfrentar al covid-19.

Consejero Regional de Lambayeque Manuel Huachio

“Estoy indignado, yo considero una burla esta visita en la región Lambayeque, el ministro de defensa, la señora Pilar Mazetti, el ministro de salud, porque ellos vienen a felicitar al gobernador, vienen a felicitar al comando covid como si estuvieran haciendo bien las cosas, y los han felicitado por que han logrado encontrar un cementerio temporal para enterrar todos los muertos de la región Lambayeque. Cómo van a felicitar cuando estan viendo que los hospitales han colpasado, cuando los médicos y enfermeras están desertando de esos hospitales porque no tienen los equipos para protegerse.”

Hay la mejor voluntad por parte del personal de salud pero no tienen las mejores condiciones

el día de hoy recién en los mercados están sacando las pruebas, sólo han venido a sacarse la foto. El día de hoy recién se ve al ejército controlando el tránsito.

para una población de 1 millón 300 mil habitantes han anunciado con bombos y platillos que han traído 500 pruebas. como van a traer 500 pruebas cuando la región Lambayeque sómos la regió más golpeada.

Las estadísticas no reflejan la realidad, no toman en cuenta a los casos que mueren en sus domicilios, ellos no están siendo contabilizadas.