Alianza Lima: Quijada aseguró que cuarentena afectará mucho al equipo

El apoyo de los seres más queridos siempre ha sido importante. Ahora, en tiempos que la pandemia amenaza al mundo, se valoriza más esa muestra de cariño. Eso lo está viviendo, como muchos, el venezolano Rubert Quijada, defensa de Alianza Lima.

“Felizmente estoy con mi familia (en el Perú), si no estuvieran aquí me hubiese vuelto loco. Ya me habría tirado por el balcón, porque no se puede salir”, señaló. Estar fuera de las canchas, sobre todo cuando no es época de vacaciones, es raro para un futbolista.

El jugador íntimo sostiene que así la cuarentena se termine rápido, todo será complicado. “Trabajo en casa como todos mis compañeros, pero esto nos va a afectar muchísimo. Es mentira que vas a estar óptimo en dos o tres días, nos costará cuando nos toque vivir el retorno a las canchas”, señaló.

Para nadie es un secreto que el próximo entrenador de Alianza será el chileno Mario Salas y Quijada ya lo asume así. “Con técnico nuevo todo comienza de cero. Con Pablo Bengoechea se había creado una buena relación y yo era titular indiscutible.

Teníamos mucha confianza, estoy agradecido con él”, aseguró. De otra parte, su compañero Joazhiño Arroé dijo que se ilusiona con la llegada de un nuevo entrenador. Alianza espera el reinicio de las prácticas.