100 mil puestos de empleo en riesgo en Gamarra por importación desleal

La presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, advirtió que ante la falta de medidas concretas del gobierno para reactivar las micro y pequeñas empresas (Mypes), muchas corren el riesgo de quebrar, poniendo en peligro 100 mil puestos de trabajo que provee de sustento al menos a medio millón de personas.

“El 99% de unidades empresariales que existen en este país y que están olvidadas por el Gobierno, están al borde de la quiebra. Solo en Gamarra, apenas el 50% nos estamos recuperando, y el resto debido a la crisis ha tenido que cerrar”, indicó a Exitosa.

Para Saldaña este gobierno, al igual que los anteriores, no entiende la importancia de las mypes que son responsables del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) de nuestro país. “Las políticas públicas no están enfocadas en nuestra reactivación, ni siquiera en nuestra recuperación. El programa Reactiva Perú se enfocó en la mediana y gran empresa, mas no en la Mype, ya que apenas se beneficiaron un 16.6%”, indicó.

Uno de los problemas que enfrenta es la competencia desleal de productos importados y que pese ya Indecopi emitió un informe técnico, “el lobby de las empresas importadoras, lograron doblegar una vez más la voluntad del Gobierno”.

Saldaña dijo que “esto es lamentable y pone en peligro la supervivencia de una industria, los empleos y los impuestos que generamos”. Se espera, dijo una firme decisión del gobierno.

Solo en Gamarra que es una clara muestra de lo que pasa en el país, apenas nos estamos recuperando un 50% de empresas, las otras han tenido que cerrar ante la falta de apoyo.

